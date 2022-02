Les semaines passent et malheureusement les mêmes informations sur l’état de santé de Sergio Ramos se ressemblent. L’international espagnol, qui n’a disputé que deux rencontres complètes depuis son arrivée, fait plus souvent parler de lui dans les points médicaux que sur les terrains. Blessé récemment au mollet, l’Espagnol n’a toujours pas retrouvé les terrains de l’entraînement. Le quotidien Le Parisien fait un point sur ce dossier épineux, et les nouvelles ne sont pas des plus réjouissantes…

Le journal francilien explique que l’ancien madrilène est victime d’une lésion de bas grade, ce qui ressemble à une petite déchirure. Le problème que soulève le média local, c’est qu’il s’agit du mollet droit, « alors que c’est le gauche qui avait été touché au début de la saison et déjà lors du précédent exercice à Madrid. » Le Parisien se demande s’il sera prêt pour la rencontre face au Real Madrid, et selon eux « il y a très peu de chances que Ramos puisse participer » au match aller, ce serait même « quasiment impossible ». Dans le meilleur des cas, « il pourra s’asseoir sur le banc des remplaçants et encore… L’optimisme n’est d’ailleurs pas très élevé chez les décideurs parisiens qui redoutent de devoir se passer une fois de plus de l’ancien Madrilène. »

Des informations pas vraiment rassurantes pour les supporters du PSG, qui pour la plupart sont inquiets à moins de deux semaines de la confrontation face au Real Madrid.