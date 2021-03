Riolo : “Pochettino n’a pas beaucoup fait évoluer l’équipe du PSG”

Invité à évaluer Mauricio Pochettino après deux mois et demi au PSG, le journaliste Daniel Riolo s’est montré circonspect. “Je trouve que Pochettino n’a pas beaucoup fait évoluer l’équipe, je trouve qu’on voit à peu près les mêmes choses. En gros, Verratti est toujours le meilleur, Neymar a toujours le droit de faire ce qu’il veut, le schéma aurait évolué vers un 4-2-3-1 mais ce n’est pas si clair que ça… Cela n’a pas forcément bougé, mais le PSG est allé en quart de finale de la Ligue des champions. Et ça c’est quand même très important, je rappelle que pendant 3-4 ans de suite le PSG n’y allait pas jusqu’à la saison dernière”, a commenté Daniel Riolo dans l’After Paris de RMC. “Entre les résultats, la manière, ce n’est pas abouti.”