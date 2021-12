Roche : « Je pensais qu’il allait plus imposer son style de jeu »

Mauricio Pochettino est sur le banc du PSG depuis presque un an. Alors qu’à sa présentation, il avait expliqué qu’il voulait voir son équipe jouée un jeu offensif et spectaculaire, force est de constater que ce n’est pas du tout le cas. Son style de jeu est difficile à définir et les matches des Rouge & Bleu ne sont pas emballants. Certes le PSG a des résultats très satisfaisants mais le contenu n’est pas au rendez-vous. Alain Roche a évalué les 11 premiers mois de l’entraîneur argentin à Paris.

« Je pensais qu’il allait plus imposer son style de jeu, que l’on a pu voir à Tottenham. L’équipe n’a pas progressé, elle est moins dominatrice. Elle gagne mais est-ce qu’il a les moyens pour mettre en place son système ? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de courant autour de lui. Je pense que c’est un garçon forcément très gentil, peut-être trop, qui n’aime pas les conflits. Ce n’est pas facile de gérer un groupe de cette dimension-là, explique l’ancien défenseur du PSG dans le Late Football Club. Il y a des vrais choix à faire. [..]Oui on attend beaucoup mieux de cet effectif. Il a des résultats mais dans le jeu c’est insuffisant.«