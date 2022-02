Rothen veut voir Pogba au PSG

La saison n’est même pas encore entrée dans son sprint final, le moment charnière et le plus intéressant, que les rumeurs mercato commencent d’ores et déjà à foisonner. Côté PSG, c’est le cas de Paul Pogba qui fait beaucoup parler. En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, le milieu serait une piste qui intéresserait très fortement le club parisien et la réciproque serait vraie.

Il y a peu, c’est Nicolas Anelka qui annonçait que La Pioche ne serait vraiment pas insensible à l’hypothétique approche du PSG. Alors,Pogba auPSG, bonne ou mauvaise idée ? Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a livré son ressenti sur la question :« Paul Pogba est un joueur qui a besoin d’affection. Arrivé à Manchester, dans un club en reconstruction où rien ne va,faitqu’il n’arrive pas à trouver sa place.Le fait qu’il vienne à Paris,dans une équipe qui veut vraiment de lui peut faire la différence. Pour moi, quand il est à 100%,Pogba est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Des joueurs commePaul Pogba, le PSG n’en a pas eu au milieu de terrain. Il fait partie des grandset le PSG sera beaucoup plus fort avec lui. »