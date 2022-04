Kylian Mbappé a été stratosphérique hier soir contre Lorient en étant impliqué sur les cinq buts du PSG avec deux réalisations et trois passes décisives. Raymond Domenech a salué la performance du numéro 7 parisien, qui a changé de mentalité ces derniers mois.

« Il est capable de gommer tous les défauts qu’on lui trouve. Souvent, il en rajoutait parce qu’il voulait marquer. Il était dans la stat des buts mais là il est dans les deux et il s’est rendu compte que c’était possible de faire les deux, félicite l’ancien joueur du PSG (1981-1982) dans l’Equipe du Soir. Il va être performant dans les deux. À chaque fois qu’il déborde et qu’il est excentré du but, il ne peut plus frapper. Ce n’est pas possible. Quand tu as Messi et Neymar au milieu, tu peux le faire une fois mais pas cinquante fois. Il a tout compris.«