Si le PSG a terminé sa saison depuis quelques jours, certains joueurs des Rouge & Bleu sont toujours concernés par les matches de sélection à travers le monde. Appelé avec l’équipe du Brésil pour participer à deux matches amicaux face à la Corée du Sud (2 juin) et le Japon (6 juin), Neymar Jr reste très incertain pour la rencontre de demain. En effet, ce mercredi, le numéro 10 du PSG a reçu un coup au pied droit après un duel avec Léo Ortiz et Danilo. Le joueur de 30 ans « s’est immédiatement plaint d’une douleur au pied droit, le même qui a été blessé au cinquième métatarsien en 2018 et 2019. Cependant, cette fois, le traumatisme se situait dans une autre région du pied », rapporte Globo Esporte. Présent en conférence de presse, le docteur de la Seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, a donné des précisions sur la blessure de Neymar, dans des propos rapportés par Globo Esporte.

« Neymar a subi un traumatisme au pied droit, une bosse (voir photo ci-dessous, ndlr). Il y a un gonflement important, il ne pouvait pas continuer à s’entraîner, et nous avons commencé le traitement. Il est en observation, nous verrons comment il réagit dans les prochaines heures. Nous disposons d’une courte période de temps, mais nous l’utiliserons pour lui permettre de se rétablir. Une évaluation plus détaillée sera faite et nous utiliserons ce temps pour décider s’il va jouer. »

Lors de cette conférence de presse, Rodrigo Lasmar a précisé que ce coup reçu n’avait pas de lien avec ses anciennes blessures au pied droit. « La blessure qu’il avait avant était sur le cinquième métatarsien, aujourd’hui il a eu un piétinement au milieu, près du troisième métatarsien. Pour l’instant, nous faisons une évaluation clinique, comme il gonfle vite, nous attendons l’évolution. Il sera réévalué et si nécessaire nous ferons un examen d’imagerie. Il est traité avec de la glace, pour réduire le gonflement, mais ce qui causait de l’inconfort était principalement la chaussure. Il va se reposer, demain nous ferons une nouvelle évaluation. C’est très récent, on n’a même pas eu le temps de voir sa réaction au traitement initial. »