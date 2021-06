Rodriguez : “La France a la meilleure attaque du tournoi”

Lundi soir (21 heures, BeIN Sports 1, TF1), l’Equipe de France affronte la Suisse dans le cadre des huitièmes de finale de l’Euro 2020. Ricardo Rodriguez, latéral gauche de la Nati se méfie de l’attaque des Bleus, la meilleure du tournoi selon lui. “Nous devrons défendre de manière très compacte et utiliser les quelques opportunités que nous aurons. Avec Mbappé, Benzema et Griezmann, ils ont sans doute la meilleure attaque du tournoi, encense Rodriguez en conférence de presse dans des propos relayés par Foot Mercato. À nous d’être très prudents et très agressifs. Tout est possible.“

Pour ce match, l’Equipe de France pourrait changer de système et passer à trois défenseurs centraux. Selon plusieurs médias français, avec l’incertitude de la participation de Lucas Hernandez à ce huitième de finale, Didier Deschamps aurait travaillé un 3-5-2 avec une défense centrale composée de Varane, Presnel Kimpembe et Lenglet. Pavard et Rabiot officiaient en pistons alors que Griezmann était placé en dessous de Kylian Mbappé et Karim Benzema.