Donadoni juge le choix de Donnarumma de rejoindre le PSG

Le PSG est sur le point d’officialiser une deuxième recrue estivale après Georginio Wijnaldum en la personne de Gianluigi Donnarumma. Le gardien (22 ans) arrive libre en provenance de l’AC Milan. L’international italien a passé sa visite médicale avec succès lundi et l’officialisation de son arrivée tarde à intervenir. Un choix qui a rendu quelques personnes dubitatives de l’autre côté des Alpes. Ancien sélectionneur de la Squadra Azzura, Roberto Donadoni en fait partie. “Je me garde de juger certaines situations de l’extérieur, Donnarumma a fait son choix, lance Donadoni pour le Corriere della Sera. Milan a agi d’une manière plus que légitime et respectable et, en ce sens, ils sont d’accord avec moi.“