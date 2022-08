Alors que le nom de Bernardo Silva a récemment été associé au PSG par la presse française, Pep Guardiola a clairement pris position concernant l’avenir de son international portugais.

Il était prévu que le milieu du PSG soit l’un des grands chantiers de Luis Campos et d’Antero Henrique cet été, et le moins que l’on puisse dire est que les deux dirigeants parisiens n’ont pas chômé pour renouveler ce secteur. Dans un premier temps, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Ander Herrera et Eric Junior Dina Ebimbe se sont vus indiquer la porte de sortie et que Georginio Wijnaldum a rejoint l’AS Roma en prêt avec une option d’achat pouvant devenir obligatoire. Parallèlement, le PSG a enregistré les arrivées de Vitinha et de Renato Sanches au cours des dernières semaines. Pas rassasié, Paris travaille maintenant sur la venue de Fabian Ruiz contre 25 M€ en provenance du Napoli et se pencherait en plus sur la piste menant à Bernardo Silva.

Pep Guardiola ne veut pas voir Bernardo Silva s’en aller

La semaine dernière, FootMercato indiquait que le PSG s’intéressait à l’ancien joueur de l’AS Monaco. Pas opposé à l’idée d’un départ de Manchester City et à un retour en France, l’international portugais est également ciblé avec insistance par un FC Barcelone très gourmand au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Paris semble partir de plus loin que le club entrainé par Xavi, mais cela ne freine visiblement pas les ardeurs de ses dirigeants.

Néanmoins, au-delà de convaincre le joueur, les directions du PSG et du Barça devront réussir à faire plier Manchester City et un Pep Guardiola qui n’a pas la moindre intention de laisser filer son gaucher de 28 ans. « Je veux que Bernardo Silva reste à Manchester City, à 100%. Il est spécial. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il sait à quel point nous l’aimons et le voulons avec nous, à quel point nous l’apprécions. Mais je ne sais pas ce qu’il va se passer », a expliqué Pep Guardiola dans des propos rapportés par Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Le ton est donné !