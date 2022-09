Ce mardi soir, le PSG recevait la Juventus Turin pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. Lors de cette rencontre, les Ultras du PSG ont encore répondu présent et offert une très belle ambiance. Le CUP a tiré de nombreux objets pyrotechniques à l’entrée des joueurs lors du coup d’envoi du match. Ces images de l’entrée des 22 acteurs sur le terrain ont fait le tour du monde et ont impressionné tous les amateurs de football, les supporters, observateurs tout comme les joueurs.

« J’aurais aimé jouer ce match »

La rencontre disputée par le PSG a été jugée comme mitigée. Après une première mi-temps satisfaisante, les Rouge & Bleu ont encaissé rapidement un but et auraient même pu se faire égaliser dans les dernières minutes du match sans un très solide Donnarumma dans les cages. Interrogé par Sky Sport, repris par TuttoSport, la légende turinoise Giorgio Chiellini est revenu sur cette affiche et regrette de ne pas l’avoir disputée. Le défenseur central du LA Galaxy a aussi partagé sa tristesse de n’avoir jamais joué au Parc des Princes. Extraits choisis.

« J’aurais aimé jouer ce match, le Parc des Princes est l’un des grands stades qui m’a manqué durant ma carrière. Sur le match ? Je pense que le match a été préparé différemment, mais quand vous vous heurtez à ces réalités, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez essayé. En seconde période, le rythme a baissé et la Juventus a eu l’occasion d’égaliser, même si elle ne le méritait pas. Nous devons certainement recommencer à partir de la deuxième mi-temps, la Vieille Dame est encore un chantier ouvert ».