Ronaldinho ne comprend pas les critiques autour du PSG

Alors que le PSG possède dans son effectif, Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marco Verratti, Marquinhos, Angel Di Maria, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le club de capitale a réalisé l’une de ses pires saisons au niveau des titres. Il n’a remporté que la Ligue 1. Dans le jeu ce n’est pas ça non plus. Les critiques autour de la saison parisienne ne cessent de tomber. Mais Ronaldinho ne comprend pas les personnes qui veulent que tout change à Paris.

« Je ne comprends pas parce qu’il y a tous les grands joueurs. Et tu veux tout changer? Tu veux avoir quoi, les pires joueurs du monde? (rires) Il faut attendre, qu’ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement, assure le Brésilien dans une interview accordée à RMC Sport. Cette adaptation c’est normal, pour bien faire les choses. » L’ancien joueur du PSG a ensuite été interrogé sur l’avenir de Neymar. « C’est un des meilleurs joueurs du monde. Il a connu plusieurs blessures cette année. Quand il est à 100%, c’est un joueur vraiment spécial pour cette équipe. Neymar, Di Maria, Messi… Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n’es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui ? »

Ronaldinho qui a ensuite été interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé et s’il avait un conseil à lui donner. « Je n’ai pas de conseil. Je l’aime beaucoup. Le plus important c’est qu’il soit heureux, le reste viendra normalement. Il va devenir le meilleur joueur du monde. Le reste c’est à lui de décider où il va jouer et ce qu’il veut faire.«