Nouveaux contacts à venir entre la Juventus et Di Maria

Les beaux jours sont de retour dans la capitale, et cela rime souvent avec la fin de la saison. Le PSG, déjà champion de France depuis deux journées se déplacent ce samedi pour affronter Montpellier dans le cadre de la 37e journée de la Ligue 1. Les Rouge & Bleu voudront retrouver le chemin de la victoire après avoir concédé trois matches nuls de suite. Le club de la capitale prépare aussi l’exercice suivant avec de nombreux changements à venir au sein de l’effectif et sur le banc de touche. Angel Di Maria, arrivé à Paris en 2015, devrait ne pas être conservé par les dirigeants parisiens et trouver donc un nouveau club.

Des touches qui se confirment avec la Juventus

Si le milieu de terrain souhaite lever son option pour une dernière année de contrat, le PSG veut aborder un nouveau cycle dans son effectif et devrait donc se séparer du meilleur passeur de son histoire. De son côté, El Fideo a déclaré récemment qu’il avait pour objectif rester en Europe pour préparer la Coupe du Monde avant de rentrer en Amérique du Sud. Depuis quelques semaines, le nom de la Juventus revient avec insistance pour l’accueillir. Le journaliste pour Goal Italia, Romeo Agresti, confirme ces informations sur son compter Twitter et explique que la décision du club turinois semble se préciser. S’il est apprécié techniquement, les dirigeants italiens évaluent le sujet du salaire et de l’âge du joueur (34 ans). Un nouveau contact avec l’entourage d’Angel Di Maria est donc attendu dans les prochaines heures pour avancer dans ce dossier.