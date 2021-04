Rothen : “C’est fantastique ce qu’ils ont réalisé”

Jérôme Rothen a commenté le match hier soir entre le PSG et le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À l’issue de la rencontre, l’ancien parisien a pu laisser éclater sa joie après la qualification des Rouge & Bleu en demi-finales de la Ligue des Champions. 24 heures après cette qualification, l’ancien milieu gauche s’est enflammé pour cette qualification “la plus belle sous l’ère qatarie.“

“Pour moi, c’est la plus belle victoire du PSG sous l’ère qatarie, la plus belle qualification. Ils n’avaient jamais rencontré un adversaire aussi fort. Peut-être le Barça en 2015. C’est pour ça que c’est un match référence. Dans l’approche de cette double confrontation, les joueurs se sont sentis en danger. Même les stars. Et ils se sont dit : “Si on ne forme pas un collectif, on est morts“, assure Rothen dans Top of The Foot sur RMC. J’ai vu des mecs qui arrivent à se mettre le cul par terre. Collectivement, tu as été au moins comme eux, voire meilleur qu’eux par moments hier soir. J’espère que les joueurs vont se servir de cette expérience parce que c’est fantastique ce qu’ils ont réalisé.“