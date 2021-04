Le PSG tente de convaincre Mbappé de prolonger (L’E)

Le PSG a deux dossiers sensibles en termes de mercato avec les prolongations de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, qui arrivent en fin de contrat en juin 2022. Pour le deuxième cité, tout semble réglé puisque ce dernier a expliqué que pour sa prolongation de contrat “n’est même plus une question que je resigne ou non” avant d’expliquer être heureux au PSG et à Paris. Mais du côté du numéro 7 parisien, c’est un peu plus compliqué. Il n’a pas encore pris de décision et prend son temps pour choisir la meilleure décision pour son avenir. “Depuis plusieurs semaines, le Paris-Saint-Germain aimerait trouver un terrain d’entente avec le champion du monde et pouvoir l’annoncer en grande pompe. […] Les coups de fil vers l’entourage de Mbappé se sont ainsi intensifiés ces derniers temps“, assure l’Equipe. Pour prolonger son attaquant, le PSG serait prêt à faire d’importantes concessions financières avec une revalorisation financière à hauteur des 30 millions d’euros par an. “La tendance serait tout de même à une volonté de poursuivre l’aventure parisienne“, lance le quotidien sportif qui explique qu’il se plaît à Paris. L’Equipe conclut en indiquant que le PSG aimerait officialiser la prolongation de contrat de Neymar – jusqu’en juin 2027 – avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions (27 ou 28 avril). Avec cette prolongation de contrat, les dirigeants parisiens espèrent convaincre Mbappé de s’engager dans la durée avec les Rouge & Bleu.