Rothen demande au PSG d’entourer Mbappé de soldats

C’est la bombe de la journée. Dans son édition du jour, l’Equipe a expliqué que Kylian Mbappé ne souhaiterait pas, à l’instant T, lever l’option dans sa prolongation de contrat qui lui permettrait d’être lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Jérôme Rothen demande aux dirigeants parisiens de mieux l’entourer pour lui faire changer d’avis.

C’était le feuilleton qui avait animé l’actualité du PSG pendant plusieurs mois la saison dernière. En fin de contrat le 30 juin 2022 avec les Rouge & Bleu, Kylian Mbappé avait hésité un très grand moment pour faire un choix sur son avenir. Deux possibilités se proposaient à lui. Prolonger son contrat avec le club de la capitale ou rejoindre libre le Real Madrid. Il avait finalement décidé de poursuivre l’aventure à Paris pour trois ans. Mais en réalité, il avait prolongé de deux ans avec une troisième année en option. Et cette dernière, seul lui peut décider de la lever ou non. Dans son édition du jour, l’Equipe a expliqué que pour le moment, il ne comptait pas lever cette dernière. Avec ce choix, un nouveau feuilleton risque de voir le jour, l’international français n’ayant plus qu’un an de contrat. Invité à évoquer ce sujet, Jérôme Rothen espère que le PSG réalisera un bon mercato d’été pour convaincre le numéro 7 parisien de changer d’avis.

« Entourer de joueurs importants pour que Kylian Mbappé brille c’est logique »

« Si Mbappé s’en va dans un an libre ? C’est dramatique. Entourer Kylian de joueurs importants pour qu’il brille, ça me parait logique. Dans tous les clubs où on est passés il y avait des grands joueurs et automatiquement, ces grands joueurs-là sont indispensables dans une équipe. Mais l’essentiel ce n’est pas les têtes d’affiches, c’est les soldats, comment ils se transcendent entre eux, ce qu’ils dégagent. Au PSG, il y aura toujours des têtes d’affiche, ils ont plus de moyens qu’ailleurs. Il ne faut pas être le petit pigeon à surpayer certains joueurs, à juste faire un recrutement de stars, lance l’ancien joueur dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Il leur reste un an pour donner des garanties différentes au meilleur joueur du monde. (…) Ils ont changé les hommes à la tête du sportif, ils ont détruit pour reconstruire. Le problème, c’est que ça ne va pas assez vite depuis un an.«