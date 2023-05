Un an après sa prolongation au PSG, la décision de Kylian Mbappé continue de faire parler et d’être conditionnée. En effet, nombreuses étaient les conditions pour le numéro 7 parisien afin de parapher un nouveau bail avec le club de la capitale, et le recrutement de certains joueurs en faisait partie.

Avec la volonté de voir le PSG davantage compétitif et prétendant au sacre en Ligue des Champions, Kylian Mbappé est souvent affilié à ses dirigeants dans les décisions à prendre sur le marché des transferts. Au-delà de cette affiliation, le recrutement de certains joueurs aurait été utilisé comme un argument afin de voir le champion du monde 2018 signer un nouveau contrat avec le club de la capitale il y a près d’un an. C’est aujourd’hui le nom de Bernardo Silva qui revient avec insistance dans la presse et cela ne semble pas être un hasard en lien avec la prolongation et la suite de l’aventure en Rouge & Bleu de Kylian Mbappé.

A lire aussi : Bernardo Silva, les postes à renforcer… les dernières infos mercato autour du PSG

Ce mardi 16 mai, sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Bruno Salomon évoque la volonté du PSG de recruter Bernardo Silva, qui ne date pas d’hier selon lui : « Depuis toujours, depuis la période monégasque et son départ. Son nom revient toujours. Il y a eu deux noms : Fabinho et Bernardo Silva, et le PSG en a envie. J’espère juste que le Paris Saint-Germain ne va pas se retrouver dans un jeu de cocufiage avec le Barça […] Après, c’est le joueur qu’il faut au Paris Saint-Germain. Ce PSG là a besoin de Bernardo Silva, et pour construire la saison prochaine et ce que tu as envie de faire, c’est le profil idéal. Il faut espérer qu’il aille voir Pep (Guardiola ; NDLR), qu’il tape à sa porte et qu’ils discutent enfin ensemble« .

Le journaliste de France Bleu Paris s’avance également sur la volonté du Paris Saint-Germain de recruter Bernardo Silva avec l’appuie de Kylian Mbappé : « Kylian Mbappé, pour sa prolongation on lui a promis. Un certain temps on lui a dis ‘Bernardo Silva va arriver’. L’an dernier au moment de la prolongation le nom de Bernardo Silva a été mis sur la table pour que Kylian Mbappé prolonge« . Selon les derniers échos de la presse, le Portugais de Manchester City serait favorable à une arrivée sous les cieux parisiens et l’idée de retrouver l’attaquant français l’enchanterais bien : « Kylian Mbappé, c’était déjà un joueur spécial pour Monaco quand j’y étais et c’est aussi un ami. Si on pouvait l’acheter, ce serait pas mal, hein !« , avait-il déclarer dans les colonnes à L’Equipe en octobre 2020.