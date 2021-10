Comme souvent ces derniers mois, le PSG a pu compter sur un Kylian Mbappé des grands soirs pour obtenir la victoire face au RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions. Depuis le début de la C1, l’attaquant parisien est impliqué dans cinq des six buts des Rouge & Bleu (1 buts, 3 passes décisives et 1 penalty provoqué). Surtout, l’international français semble être la seule menace offensive au niveau. Dans l’émission de RMC Sport « Rothen s’enflamme », l’ancien Parisien – Jérôme Rothen – veut que Kylian Mbappé soit au centre du projet parisien.

« Monsieur Al-Thani, il faut aujourd’hui que vous vous rendiez compte d’une chose, c’est la chance d’avoir dans votre effectif l’un des meilleurs joueurs du monde, le joueur qui représente le mieux le Paris Saint-Germain, qui fait le plus de différence, qui emmène les autres et fait gagner les grands matches. Encore une fois, ce projet repose que sur lui. Il faut leur montrer, à Kylian Mbappé et son entourage, qu’aujourd’hui le projet est autour de lui et pas des autres. Il n’est pas autour de Lionel Messi et Neymar, comme on a pu entendre. Alors bien sûr, Leo Messi reste le meilleur joueur de la planète mais on voit une chose aujourd’hui, c’est qu’il peut disparaître dans un match pendant 20-30 minutes. Mais ce n’est pas un problème parce qu’il a tellement de talent et des éclairs de génie qu’il peut faire gagner un match », a exposé Jérôme Rothen sur les antennes de RMC Sport. « Dans le discours que t’as avec Mbappé, tu dois sentir des choses, lire entre les lignes. Quand on parle de sa non-prolongation et son futur peut-être au Real Madrid comme il a voulu le faire… n’empêche qu’il y a une brèche là-dedans. Il y a une porte qui peut s’ouvrir où il laisse la chance à une prolongation. Et ben ça, il faut aller dedans et la saisir. C’est-à-dire qu’il faut essayer de savoir ce qu’il veut et qu’est ce qu’il veut. Il n’a pas demandé qu’il y ait des meilleurs joueurs autour mais qu’il y ait plus de travail et de professionnalisme, à l’image de ce qu’apporte Leo Messi au quotidien. »