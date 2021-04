Rothen : “Le point commun des revers du PSG à domicile se trouve dans le manque d’investissement collectif”

Comme vous avez pu le lire dans la revue de presse, le journal Le Parisien se demande pourquoi le PSG perd autant au Parc des Princes (huis fois cette saison) et doute que ce soit à cause des huis clos. Pour Jérôme Rothen, ancien milieu de terrain du PSG devenu consultant RMC Sport, le problème se situe avant tout dans les têtes. “Pour moi, le point commun de tous ces revers à domicile se trouve dans le manque d’investissement collectif. Techniquement parlant, rares sont les équipes à avoir le potentiel du PSG. C’est bien que le souci est ailleurs, dans le fait que ce groupe fonctionne parfois à l’envers. Les joueurs de ce niveau savent tous qu’il existe un travail avec et sans ballon. Mais, parfois, j’ai l’impression qu’ils l’oublient. Ça peut arriver à tout le monde d’être défaillant, mais pas de manquer d’envie. C’était un problème récurrent sous Thomas Tuchel. Pochettino l’avait corrigé. Je sentais plus de cohésion. Mais, malheureusement, le match de mercredi a servi de piqûre de rappel.” Ce qui n’explique pas pourquoi le PSG est plus performant à l’extérieur qu’à domicile. On pourra toujours penser que le manque de ferveur se fait plus ressentir au Parc des Princes et que les Rouge & Bleu y sont plus sensibles.