Obraniak : “Une voie royale s’ouvre à Lille”

Si en ce vendredi on parle toujours de la double confrontation entre le PSG et Manchester City en Ligue des champions, samedi un match capital contre le RC Lens (35e journée) est proposé au champion de France en titre, deuxième de la Ligue 1 derrière Lille. Un match au Parc des Princes qu’il faut remporter. Premier défi. Contre une équipe 5e en lutte pour l’Europe et concentrée à 100% sur ce match. Second challenge. Bref, le PSG devra être impliqué, appliqué et sérieux pour prendre trois points. Certainement avec une très large rotation d’effectif. Quoi qu’il en soit, le LOSC attend un coup de main de son meilleur ennemi nordiste.

D’ailleurs, Ludovic Obraniak, consultant de la chaîne L’Équipe champion de France en 2011 avec Lille, le dit, le répète : le LOSC sera sacré champion de France 2021 et pas le PSG. “Il y a quelques mois, je me sentais bien seul mais je n’ai jamais changé mon fusil d’épaule. Même quand le PSG est récemment repassé devant au classement. Cette équipe me fait penser à la même osmose qu’en 2010-2011, aux mêmes individualités”, commente Obraniak dans le journal sportif. “Je regarde l’apport des joueurs sortis du banc et je me souviens de la même dynamique qui nous animait. Ils sont impliqués à 200 %. Il y a dix ans, on avait aussi des matches difficiles. Mais on l’emportait sur la plus petite marge. J’y vois une autre similitude avec ce groupe qui a un supplément d’âme, une voie royale qui s’ouvre à lui. Il a été construit avec homogénéité et complémentarité. L’équipe était un peu moins bien depuis le début de l’année. Malgré la pression des poursuivants, elle a quand même réussi à conserver la tête du classement. Ils ont la baraka.”