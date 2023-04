Rothen milite pour l’arrivée de Kolo Muani au PSG

Annoncé dans le viseur du PSG, Randal Kolo Muani posséderait une belle place au sein de la short-list rouge et bleu. Une hypothétique arrivée validée à 100% par un certain Jérôme Rothen.

Quel sera l’avant-centre qui débarquera en terre parisienne la saison prochaine ? Pour l’heure, plusieurs noms ont d’ores et déjà été évoqués. On peut notamment citer des pistes telles que celles menant à Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Tottenham) ou Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Concernant ce dernier cité, il jouit d’un avantage par rapport aux autres selon Jérôme Rothen : le fait d’être originaire de la région parisienne, et plus précisément de Bondy.

Randal Kolo Muani, l’attaquant idoine pour le PSG ?

Un argument qui pèse très lourd aux yeux de Jérôme Rothen. En effet, sur les ondes de RMC, celui-ci a milité afin que Randal Kolo Muani devienne le futur avant-centre du PSG. L’international tricolore a toutes les prérogatives nécessaires pour cela selon lui. « Il est international français, il est né en région parisienne, il y a des connexions qui se font forcément avec la tête d’affiche, c’est à dire Kylian Mbappé. Il faut faire en sorte que Kolo Muani soit là s’il a envie, si cela est réciproque. Il ne faut pas s’en priver. Si le PSG a les moyens financiers de l’attirer parce que cela va coûter quand même beaucoup d’argent. (…) Si le PSG est capable de les mettre, il faut les mettre. Ils sont capables apriori de les mettre sur Victor Osimhen ou sur Harry Kane. Autant privilégier une piste française, un attaquant français. Tu vas remettre de l’identification au PSG parce que lorsque tu es né en région parisienne, je ne suis pas certain, surtout pour cette génération, qu’il soit supporter de Marseille. Tu es vraiment ancré Paris Saint-Germain. Tout cela fait que, en plus du talent du joueur, moi je vais sur Kolo Muani. »