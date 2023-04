Un jour de repos supplémentaire pour certains joueurs du PSG

Depuis dimanche, les joueurs du PSG sont au repos. Si certains ont repris l’entraînement ce mardi, d’autres ont bénéficié d’une journée de repos supplémentaire avant de retrouver le Camp des Loges mercredi.

Dans une fin de saison morose, le PSG est très bien parti pour remporter le 11e titre de champion de France de son histoire. Il restera six rencontres aux Rouge & Bleu pour valider officiellement ce titre. Vendredi dernier, les hommes de Christophe Galtier avait confirmé leur bon résultat face au RC Lens (3-1) en s’imposant face à la lanterne rouge, l’Angers SCO (1-2). Et depuis dimanche, les Parisiens étaient de repos. Si certains ont retrouvé le Camp des Loges ce mardi, d’autres ont obtenu une journée de repos supplémentaire.

Leo Messi fait son retour à Paris après quelques jours de repos à Barcelone 🛫🇫🇷 pic.twitter.com/ITvACaAoQF — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 25, 2023

Trois jours et demi de repos pour certains Parisiens

Avec un rythme d’un match par semaine, les Rouge & Bleu ont le temps de se préparer entre les rencontres. Et neuf jours séparaient le déplacement à Angers à la prochaine réception du FC Lorient ce dimanche. L’occasion pour certains cadres d’obtenir une journée de repos supplémentaire. En effet, peu de joueurs étaient présents à la reprise de l’entraînement ce mardi. « Parmi ceux qui étaient du déplacement à Raymond-Kopa vendredi, seuls El Chadaille Bitshiabu (une poignée de minutes de jeu) et Hugo Ekitike (resté sur le banc) se sont entrainés. Ils étaient accompagnés de Nuno Mendes, Renato Sanches et Timothée Pembélé qui reviennent de blessures », rapporte RMC Sport. Les autres joueurs ont donc bénéficié de trois jours et demi de repos. Certains en ont profité pour voyager à l’image de Lionel Messi qui s’est rendu à Barcelone.

Lors du décrassage de samedi dernier, Christophe Galtier a fait savoir à ses joueurs qu’il n’avait pas apprécié la seconde période au Stade Raymond Kopa. Le coach parisien « avait demandé à ses joueurs plus d’implication pour la suite et la fin du championnat, en répétant en substance qu’il n’a pas apprécié le visage montré par ses joueurs contre le SCO », conclut RMC. Le technicien français retrouvera donc un groupe plus étoffé au centre d’entraînement mercredi pour préparer le prochain match face au FC Lorient dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1.