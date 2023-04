Après une première partie de saison particulièrement délicate sous la tunique du PSG, Pablo Sarabia a fait le choix de plier bagages cet hiver. Le joueur est revenu sur ce choix de rallier les Wolves au sein d’un entretien accordé à A.

Prêté au Sporting CP la saison passée, Pablo Sarabia s’est placé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat portugais. Désireux de le conserver, l’écurie lusitanienne a toutefois dû faire machine arrière étant donné les émoluments du principal intéressé. Finalement, après six mois comme remplaçant car utilisé qu’avec grande parcimonie par Christophe Galtier, Pablo Sarabia a réclamé son départ en janvier dernier. Et celui-ci a eu gain de cause puisque c’est du côté de Wolverhampton qu’il a posé ses valises.

Un choix dicté par le jeu

Un départ qui n’a pas surpris grand monde. Pour AS, Pablo Sarabia est tout de même revenu sur la raison de ce départ. Le gaucher explique notamment qu’il avait besoin de plus de temps de jeu, ce qui était quasiment impossible avec les présences de Kylian Mbappé, Lionel Messi et de Neymar Jr. « Il était clair pour moi que je voulais quitter le PSG. Je n’avais pas assez de temps de jeu. J’étais au meilleur moment de ma carrière, c’était dommageable pour moi de devoir attendre sur le banc que les trois titulaires soient blessés… C’est une situation particulière. J’avais envie de jouer. (…) Je ne voulais pas de cette situation, c’est pourquoi j’ai décidé de partir plus tôt. (…) Je peux raconter des histoires, dire que j’ai partagé un vestiaire avec de grands joueurs, probablement trois des meilleurs de l’histoire du football, mais vous devez valoriser ce qui vous rend heureux et je suis heureux de jouer, de sentir que je fais partie d’une équipe et c’est ce que j’obtiens ici. À Paris, je n’ai pas réussi à jouer ou à avoir mon espace. Avec les trois titulaires, c’était évidemment très difficile. Leur niveau était incroyable, et encore plus avant la Coupe du Monde, où ils étaient spectaculaires. »