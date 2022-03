Rothen milite pour un départ de Lionel Messi du PSG

L’été dernier, le PSG a recruté – libre de tout contrat – l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Lionel Messi. Après plus de 20 ans au FC Barcelone, la Pulga a donc rejoint un nouveau club. Mais ses débuts sous le maillot Rouge & Bleu sont compliqués. L’international argentin (34 ans) a participé à 26 matches pour 7 buts et 10 passes décisives. Des statistiques très loin de ses standards habituels. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Messi souhaite poursuivre l’aventure à Paris. Jérôme Rothen aimerait, lui, que l’attaquant quitte le club de la capitale cet été.

« Est-ce que ses dix jours avec l’Argentine vont faire que ça va aller mieux pour finir la saison avec le PSG ? Je suis sceptique. L’histoire d’amour ne s’est jamais faite avec le PSG. Pour le bien de tout le monde, il faudrait que ça se finisse en juin. C’est mon ressenti, lance l’ancien international français dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Des choses me choquent. Ce n’est pas le seul depuis quelques années qui fonctionne ainsi avec le Paris Saint-Germain. On en a vu des Sud-Américains tirer la gueule de temps en temps, être physiquement un peu amorphes et ne pas jouer, alors qu’ils sont en pleine possession de leurs moyens en sélection. C’est dommage la relation qu’il a avec le PSG aujourd’hui.«