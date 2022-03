Les dernières informations autour de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG. Mais l’entraîneur argentin se dirige plus vers un départ cet été. Depuis plusieurs mois, son nom est associé à Manchester United. L’ancien coach de Tottenham ne serait pas contre revenir en Angleterre et se dit intéressé par les Red Devils. Ces dernières semaines, on explique qu’il serait en concurrence avec Erik ten Hag pour le banc mancunien.

Ce jeudi, le Telegraph explique qu’il est attendu que Pochettino quitte le PSG après l’élimination précoce du club en Ligue des Champions. L’Argentin veut Manchester assure le quotidien sportif anglais. Les dirigeants mancuniens ont eu un entretien avec Ten Hag et souhaitent désormais écouter Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui et Luis Enrique. Le Telegraph indique que United veut boucler ce dossier au plus vite. Et s’il jette son dévolu sur Pochettino, il versera une indemnité au PSG.