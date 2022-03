Duluc explique pourquoi la saison de Messi au PSG est « frustrante »

Suite à l’élimination du PSG face au Real Madrid mercredi dernier en Ligue des Champions (3-1), de nombreux supporters ou observateurs étaient remontés contre l’équipe parisienne. Ce dimanche en Ligue 1 face à Bordeaux, 2 joueurs étaient particulièrement au cœur des quolibets des spectateurs du Parc des Princes : Neymar Jr et Lionel Messi. Interrogé sur la Chaîne L’Equipe, le journaliste Vincent Duluc est frustré par la saison de l’Argentin et souhaite le voir dans de meilleures conditions.

« Les sifflets ne jouent pas sur l’avenir des joueurs, ce ne sont que des prétextes. Sinon on aurait dit l’été dernier que Mbappé allait faire une saison pourrie vu comment le Parc l’a traité ! Donc non, non… Je pense que ça n’a pas d’impact hormis de trouver un prétexte à un joueur et un entourage qui voudraient partir. Sauf que moi je me dis que Messi ne peut pas ne pas réussir au PSG ! […] Il est presque obligé de réussir à Paris, de se réinventer et réussir sa transformation. Il faut séparer son influence de ses stats, et son influence était plutôt intéressante. J’ai vraiment envie qu’il réussisse ! On se posait tous la question quel est le joueur qu’est Messi en-dehors de Barcelone ?! Et la réponse est frustrante. Elle peut être décevante mais elle est surtout frustrante ! Elle est incomplète et j’ai envie de voir avec un autre entraîneur et une autre dynamique d’équipe ! »