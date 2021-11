Rabesandratana : « Le milieu de terrain inquiète c’est sûr »

Le PSG est en difficulté dans le jeu depuis le début de la saison. Malgré ça, les Rouge & Bleu caracolent en tête de la Ligue 1 avec 12 victoires en 14 matches et sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Eric Rabsandratana a tenu à faire un focus sur le milieu de terrain des Rouge & Bleu.

« Le milieu de terrain inquiète c’est sûr mais pas que pour le match de Saint-Etienne. Il y a des blessés mais surtout sur sa capacité à gérer le déséquilibre qui existe au PSG dans son organisation d’équipe, note Rabesandratana dans sa chronique pour France Bleu Paris. C’est ça qui va inquiéter par rapport au milieu de terrain. Le manque de travail défensif des trois devant amène du double travail au milieu de terrain. Double travail dit double fatigue. […]Il y a neuf milieux de terrain pour trois places. Mais on n’est pas neuf parce que l’on a toujours des blessés. On a Rafinha, Draxler, Herrera et Verratti qui sont tout le temps blessés. Après, on a Gueye et Paredes qui sont un peu moins blessés que les autres, ça veut dire que l’on peut s’appuyer sur eux mais comme ils font des prestations irrégulières. Ça nous enlève du choix surtout sur la durée.«

L’ancien capitaine du PSG qui indique comment le club de la capitale pourrait s’améliorer dans le secteur du milieu de terrain.

« Éventuellement de recruter lors du mercato hivernal dès joueurs bien plus solide et travailleur, technique, qui récupère le ballon et qui sont capable de relancer vite vers les trois de devant. Ou alors enlever un dès trois de devant et de mettre un quatrième milieu qui travaillerait beaucoup plus défensivement. Le problème il est que dans l’éthique et dans l’état d’esprit on a un peu de mal du côté de Pochettino de mettre un dès trois sur le banc. La seule chose qui reste réellement pour ces joueurs, c’est de comprendre qu’il faut travailler défensivement et se mettre au service de l’équipe et après faire la différence offensivement, indiique Rabesandratana. On attend de Neymar, Mbappé et Messi qu’ils aient une prise de conscience pour aider le collectif et le PSG à vraiment gagner cette Ligue des Champions et se mettre dans les meilleures dispositions.«