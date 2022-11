Dimanche après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Une dernière rencontre avant la Coupe du Monde. Pour ce match, Christophe Galtier doit-il ménager ses Mondialistes ? Pour Jérôme Rothen c’est non.

C’est la question que tout le monde se pose à 10 jours du début du Mondial. Les joueurs convoqués pour la compétition doivent-ils être ménagés ce week-end ? Interrogé la semaine dernière sur cette question, Christophe Galtier avait expliqué que pour lui, c’était mieux que le joueur joue avant la Coupe du Monde tout en indiquant que si un joueur lui demandait de ne pas jouer, il n’allait pas s’y opposer. Les blessures récentes de joueurs majeurs qui pour certains vont manquer la Coupe du Monde peuvent faire réfléchir. Jérôme Rothen, qui comprend ce point de vue, explique que pour lui, les joueurs du PSG convoqués pour le Mondial devraient tout de même jouer contre Auxerre.

« Respecter ton club, c’est aller jusqu’au bout, donc de jouer le match »

« C’est plus facile à dire qu’à faire mais, moi, je pense que respecter ton club, c’est aller jusqu’au bout, donc de jouer le match. Après, si tu ne le sens pas, il faut avoir l’honnêteté de le dire à Christophe Galtier, il comprendra, assure l’ancien parisien pour Le Parisien. Aujourd’hui le PSG a quand même le groupe pour faire tourner. Si j’avais été à leur place ? Je pars du principe que mieux tu joues sur le dernier match, mieux tu seras pour le début de la compétition. Parce que si tu manques celui-là, ça fait quand même une période de plus de quinze jours sans match. On n’est pas dans une préparation classique de Coupe du monde. Là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet.«

Rothen pas convaincu par l’inflammation au tendon d’Achille de Messi

Lionel Messi sera au Qatar avec l’Argentine. La Pulga avait été ménagée contre Lorient en raison d’une inflammation au tendon d’Achille. Chose à laquelle ne croit pas l’ancien numéro 25 du PSG. « J’ai eu la chance de faire la finale de la Ligue des Champions. On avait eu un match cinq jours avant. Et bien, c’est pareil. Au début on avait un peu géré et on s’était fait rentrer dans le chou par la Dèche. Et je pense que Galtier peut faire la même chose. En plus quand tu gères, c’est là que tu te blesses. Donc si tu le sens pas du tout, il faut faire comme Messi a fait pour le déplacement à Lorient et le dire, tout simplement, parce qu’on ne me fera pas croire qu’il avait une inflammation du tendon.«