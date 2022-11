Demain après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de la bonne surprise du début de saison, Lorient. Longtemps dauphin des Rouge & Bleu, le club breton reste sur deux nuls et une défaite et est retombé à la quatrième. Avec ce match de gala, les Merlus espèrent se relancer. Mais du côté du PSG, on compte bien poursuivre sa belle saison en Ligue 1 en conservant son invincibilité et son avance de cinq points sur son dauphin, Lens. Comme c’est de coutume avant chaque match, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

La bascule après le match de Ligue des Champions (PSG TV)

« On se plonge rapidement sur le championnat. Il nous reste deux matchs avant la coupure. Lorient, c’est l’équipe surprise de ce début de saison. Elle est sur le podium avec son jeu vif et alerte. On a vite basculé, dès le lendemain du match contre la Juve, sur le championnat et cette obligation de battre Lorient. Dans tous les matchs on peut être bousculés. L’entame sera un moment important. Il faut imposer notre style de jeu. Lorient est une équipe très à l’aise à domicile, elle est forte en transition. On travaille encore ce fameux équilibre. »

Comment gérer la crainte de la blessure avant le Mondial ? (PSG TV)

« L’échange est important entre le staff technique et médical. Le club a développé des outils pour mesurer au plus précis l’état de forme physique, mais aussi mental des joueurs. On travaille énormément. Dans ma manière de gérer, il y a beaucoup d’échanges, parfois informels. Les joueurs, parfois, se livrent plus facilement. On a le ressenti. Et puis il y a les échanges formels, sur l’état de forme, sur la fameuse crainte. On ne peut pas occulter que les joueurs peuvent avoir cette crainte de ne pas aller à ce Mondial. Mais je leur dis souvent qu’il faut jouer à fond, sans retenue. C’est la meilleure façon de se préparer.«

Neymar

« Ce que je demande à Neymar ? D’être bon, d’être efficace, avec une relation avec Mbappé et Messi. Il a chez lui cette capacité et envie à être très mobile. Il aime venir très bas pour sortir le ballon, aussi quand il faut donner un coup de main sur les temps faibles. Il fait la jonction entre le secteur offensif et la défense. Ce n’est pas un troisième milieu de terrain. Mais en sélection, il est souvent dans un milieu à trois. Je fais en sorte qu’il soit dans sa zone préférentielle. Il a cette envie d’être très actif sur le terrain. Il n’est pas un joueur positionnel. Le mettre dans une position, ce serait se priver de ses qualités. »

La fatigue de son équipe

« On a beaucoup joué, on joue beaucoup, tous les trois jours. Ce sera demain le 23e match, en comptant les sélections. Chez nous, il n’y a pas de coupure, les joueurs sont sollicités. On est dans une saison très singulière avec un calendrier très chargé, c’est valable pour tout le monde, mais on ne doit pas l’occulter. Cela génère de la fatigue. Enchaîner des séries avec des matchs de Ligue des champions en milieu de semaine, c’est très énergivore. Évidemment qu’on est un peu essoufflés, que chaque joueur susceptible de participer à la Coupe du monde a en tête cette crainte de blessure. J’écoute beaucoup les joueurs, on ne doit pas avoir de non dits. Je leur dis qu’ils doivent avoir confiance sur ce qu’on leur propose à chaque entraînement, avant les entraînements et après les entraînements. La meilleure façon de se préparer pour faire un bon Mondial, c’est de jouer. Mais, bien évidemment, j’écoute et je prends des décisions par rapport à ce que peuvent me dire des joueurs sur leur état de forme et le niveau de fatigue. »

Renato Sanches

« Il y a un manque de préparation. Il a été longtemps en attente de son transfert. Ce qui a généré des pépins musculaires. Et il y a l’intégration au groupe et sur le plan footballistique. On n’a pas encore le Renato que j’ai pu connaître à Lille, que certains ont pu apprécier lors de grands matchs à Lille. Fabian Ruiz a mis du temps aussi, Carlos Soler… Hugo Ekitike n’a pas pu faire la préparation, c’est un joueur qui découvre le haut niveau avec une exigence incroyable. Renato est dans ce process, mais je n’ai aucun doute sur son apport. Je touche du bois pour lui. »

Les coups de pied arrêtés

« Sur les coups de pied arrêtés, on travaille, on rabâche, on crie quelques fois. On n’a pas énormément de joueurs à 1,90m. Ce déficit athlétique doit être comblé par de la concentration et l’exigence qu’on y met. Pour les avoirs analysés, on a pris des buts sur des deuxièmes voire troisièmes ballons. Le manque de détermination, l’absence, parce qu’on n’est pas concentré ou qu’on ne se sent pas concerné… C’est un peu le piège quand on défend en zone. Sur cela, on en parle, on travaille. Chacun doit être conscient de son rôle et doit mettre beaucoup d’engagement. Il y a aussi du travail tactique. La chose la plus importante, c’est de bien travailler et que les joueurs adhèrent. »

La blessure de Messi

« Leo souffre d’une inflammation au tendon d’Achille. Il sera opérationnel pour le prochain match, je pense, tout comme Kimpembe qui continue son process de réathlétisation. Pour remplacer Messi, j’ai des possibilités avec Hugo Ekitike et/ou Pablo Sarabia.«

Lorient

« C’est une équipe technique, vive, alerte. Elle aime avoir le ballon, elle a un jeu très élaboré. Il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de changements de zone. Elle va vouloir mettre une très grosse pression au départ. C’est une équipe très forte dans les transitions. Un peu comme Troyes, dans un autre registre. Elle est sur le podium depuis la 5e journée. Ce n’est pas un hasard. Elle est fraîche, pétillante, joueuse. C’est une équipe qui joue sans retenue. »

Le Bris

« Ce qu’il fait avec son équipe, c’est à la fois très simple, mais très fin. Ça défend dans un 4-4-2 qui me fait penser à Gourcuff. Il doit prendre ça comme un compliment. Et dans son animation offensive, son équipe tourne, c’est très mobile. On voit qu’il y a beaucoup de travail effectué, c’est tout à son honneur. Cette équipe prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. »

Des sélectionneurs l’ont contacté pour faire souffler des joueurs ?

« Aucun sélectionneur ne m’a sollicité pour me demander de protéger untel ou untel. »

La gestion des joueurs avant la Coupe du Monde

« J’ai parlé à des joueurs, qui ne sont plus des joueurs, qui avaient choisi l’option de lever le pied quelques matchs avant leur compétition. Soit ils se sont blessés en préparation, ou alors ils n’ont pas été performants et ils ont perdu le rythme. Je dis à mes joueurs de rester concentrés. Si un joueur me dit qu’il ne veut pas jouer, il ne joue pas. Cela va profiter aussi à quelqu’un d’autre. À moi aussi d’amener une dynamique sur ceux qui n’ont pas beaucoup joué. S’il me dit qu’il a peu et qu’il y a une grosse retenue, ce joueur s’écarte et ça profite à quelqu’un d’autre. »