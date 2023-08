Rothen ne serait pas contre un départ de Verratti du PSG

À sept jours de la fin du mercato, on ne sait pas encore où jouera Marco Verratti cette saison. Le numéro 6 du PSG a des offres d’Arabie saoudite et du Qatar et pourrait quitter les Rouge & Bleu dans les prochains jours. Pour Jérôme Rothen le PSG a fait une erreur en prolongeant l’international italien en fin d’année dernière.

Après 11 ans sous le maillot du PSG, Marco Verratti pourrait quitter le club de la capitale en cette fin de mercato. Il attise les convoitises de l’Arabie saoudite et du Qatar. Même s’ils sont attachés à lui, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre le laisser filer si une offre respectable arrive sur le bureau. Ces derniers, on parlait d’offres comprises entre 30 et 40 millions d’euros. Mais le PSG aimerait récupérer au moins 80 millions d’euros pour son petit hibou. Au moment d’évoquer la situation de l’international italien, Jérôme Rothen a tenu à le défendre sur ses prestations sur le terrain mais pointe les problèmes d’image que génère Marco Verratti, en raison de sa vie nocturne.

« Sa prolongation de contrat au début d’année, il ne la méritait pas«

« Je ne veux pas le critiquer sur sa qualité de joueur, parce qu’il a beaucoup de qualités, il a fait de grands matches au PSG, il a beaucoup apporté. Il n’est pas là par hasard, il n’a pas prolongé par hasard. Il a eu beaucoup de louanges mais a aussi eu l’occasion de montrer qu’il s’investissait différemment au PSG, que les maux du PSG étaient graves, en terme d’image, de résultats... Et ça ne s’est pas amélioré, lance l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Mais sa prolongation de contrat au début d’année, il ne la méritait pas. Les dirigeants ont fait une erreur. Ils essaient de la corriger en le faisant partir. Tu ne peux pas envoyer ce message à ton vestiaire, d’un mec qui joue 60% des matchs, qui est souvent très fatigué à la 60e minute quand y a beaucoup de rythme, qui passe son temps à faire des soirées, à fumer, à boire… Et ce sont des choses qui sont néfastes pour l’image du club. Et il ne se cache pas. Il n’est pas obligé de faire certaines choses. Quand les maux du PSG sont surtout sur l’image envoyée par ses stars, dont il fait partie, quand tu veux reconstruire quelque chose de différent, c’est dramatique de garder Verratti. Lui ne changera pas son état d’esprit.«