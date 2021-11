Des discussions entre l’entourage de Rüdiger et le PSG ?

L’été dernier, le PSG a concentré une grande partie de son mercato sur l’arrivée des joueurs libres de tout contrat (Donnarumma, Ramos, Wijnaldum et Messi). Une tendance qui pourrait être rééditée par de nombreux clubs européens lors des prochains mercatos. Concernant le PSG, il pourrait jeter son dévolu sur Antonio Rüdiger. Annoncé à plusieurs reprises chez le club de la capitale ces dernières années, le défenseur central arrive en fin de contrat avec Chelsea. Alors que les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat avec le club londonien n’avancent pas, des grandes formations européennes sont intéressées par le joueur de 28 ans.

En effet selon le spécialiste du mercato, Santi Aouna, le Real Madrid, le FC Bayern et le PSG seraient intéressés par l’international allemand. Des informations qui viennent corroborer celles de Fabrizio Romano. Et les Rouge & Bleu semblent avoir une longueur d’avance dans ce dossier car selon une source proche du joueur, « des discussions sont d’ores et déjà en cours entre le club parisien et l’agent et demi-frère du joueur, Sahr Senesie », d’après le journaliste de Foot Mercato. Ainsi, les arguments sportifs mais également financiers seront au coeur des discussions pour le clan Antonio Rüdiger ces prochains mois.