Depuis plusieurs semaines, la position de Christophe Galtier s’est fragilisée au PSG. Et en cas de départ du coach français, Jérôme Rothen opterait pour la piste José Mourinho.

Quel sera l’avenir de Christophe Galtier à l’issue de la saison 2022-2023 ? Si le coach français devrait bien terminer la saison sur le banc parisien, notamment pour valider le 11e titre de champion de France de l’histoire du club, son futur sera fortement discuté dans les hautes sphères parisiennes. Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice n’a pas rempli les objectifs de la saison. À cela s’ajoutent une gestion du vestiaire difficile et une communication de plus en plus remise en question. Ainsi, son avenir s’écrit en pointillé chez les Rouge & Bleu.

« Mourinho ferait régner une discipline qui a bien disparu depuis X années au PSG »

Et en cas de départ de Christophe Galtier, Jérôme Rothen espère voir José Mourinho (entraîneur à l’AS Roma) sur le banc du PSG. « D’abord, je ne demande pas que Christophe Galtier soit démis de ses fonctions. Mais si c’est le choix décidé par les dirigeants parisiens, en effet je pense qu’il ne faut pas aller chercher plus loin que José Mourinho. C’est un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné et qui a beaucoup de vécu. Il sera respecté par tous les joueurs du vestiaire. Il ferait régner une discipline qui a bien disparu depuis X années au Paris Saint-Germain. Il pourrait recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes de la part de certains. Il sera au courant de tout et n’hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités même s’ils ont un statut et un salaire important au club. À part à Tottenham, où ce n’était pas une mission facile et où il n’a pas gagné de titre, tous les clubs où il est passé ont gagné des titres. Je dis bien tous les clubs, y compris dernièrement (la Conférence League avec l’AS Roma, ndlr). »

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien joueur du PSG a donné plus de détails sur son envie de voir José Mourinho (60 ans) entraîner cette équipe parisienne. « Ce que j’aime chez José Mourinho, c’est que c’est un putain de passionné de football. Moi il me fait grimper aux rideaux ce mec-là. Je suis persuadé qu’il arrivera à faire bouger ce club et à lui donner une bonne direction. Avec toute l’expérience qu’il a et parce que c’est un passionné, je suis persuadé qu’il va réveiller une grande partie des gens passionnés par le Paris Saint-Germain et qui sont aujourd’hui endormis et ne disent plus rien. En plus il aura un côté revanchard car entraîner un club comme le PSG avec ces moyens-là, cela fait longtemps qu’il n’a pas connu cela. Là, ce serait le moyen de montrer qu’il peut gagner la plus belle des compétitions. Et qui mieux que lui car il l’a déjà gagnée deux fois (Porto en 2004 et l’Inter en 2010 ndlr). »