Mercato – Mourinho cité dans le viseur du PSG

De nombreuses interrogations restent en suspens concernant les futurs choix de la direction du PSG. Et parmi les dossiers qui traînent en haut de la pile, se trouve le cas épineux de Christophe Galtier.

Le PSG a connu une énième défaite ce dimanche soir dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Avec une arrière-garde méconnaissable, les Rouge et Bleu se sont inclinés devant leur public face au Stade Rennais sur le score de 0-2, le coup de grâce ayant été porté par un ancien titi, Arnaud Kalimuendo. Bref, les jours pourraient être plus doux pour les supporters franciliens. Afin de conclure cet exercice du mieux possible, il faudra désormais sécuriser la première place et valider le onzième titre de champion de France de l’Histoire du club. Ce qui serait une première au sein de l’élite hexagonale.

Le retour de la rumeur Mourinho au PSG ?

Mais une fois que cela sera fait, et si une catastrophe n’advient pas, le cas de Christophe Galtier devrait alimenter les débats. C’est du moins la tendance annoncée par diverses sources : le coach parisien, dont l’avenir n’est pas encore tranché, devrait, selon toutes vraisemblances, terminer la saison sur le banc. Et après ? Plusieurs scenarii sont possibles, le plus probable étant le limogeage de Christophe Galtier. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour lui succéder : Thiago Motta, en passant par Thomas Tuchel ou Marcelo Gallardo du côté de l’Argentine. Ce jour, Pedro Almeida, journaliste portugais, nous indique que Luis Campos pourrait se pencher sur un tout autre dossier, celui menant à José Mourinho. Celui qui officie à la Roma serait la nouvelle priorité du décideur lusitanien pour reprendre les rênes de l’effectif du PSG l’an prochain. En outre, il serait perçu comme le candidat idoine pour aller chercher la Ligue des Champions.

Une information qu’il faut néanmoins prendre avec mesure. Car oui, si Christophe Galtier est sur la sellette, la situation de Luis Campos n’est pas plus limpide. Surtout que José Mourinho n’est pas vraiment le style de coach dont les dirigeants du PSG sont habituellement friands…