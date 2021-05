À l’issue de la rencontre contre Montpellier en demi-finale de Coupe de France (2-2, 5 t.a.b à 6) – où il a encore marqué un doublé, Kylian Mbappé a évoqué la course au titre et expliqué que “si on perd le Championnat, ce sera nous qui l’aurons perdu, pas eux (Lille) qui l’auront gagné.” Des propos nuancés quelques minutes plus tard sur son compte Instagram “Lille fera un beau champion s’ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables.” RMC Sport a été questionné quelques Lillois sur ces propos et ces derniers ont expliqué ne pas en vouloir à Kylian Mbappé “qui est un bon mec sur le terrain“. Pour eux, ce qu’a dit le numéro 7 parisien “n’est pas dit pour nous critiquer ou nous blesser.”