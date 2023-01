Le 18 décembre dernier, l’Argentine se retrouvait sur le toit du monde pour la troisième fois de son Histoire. Un triomphe rendu possible par un homme en particulier : Lionel Messi.

La finale de la dernière Coupe du monde restera dans l’Histoire de par sa dramaturgie ahurissante. La France, complètement dominée, parvenait à remonter deux buts par l’intermédiaire de Kylian Mbappé et ce, en quelques minutes (2-2). Et après la prolongation, cette dernière nous gratifiant de deux nouvelles réalisations, s’achevait sur une séance de tirs au but qui tournait finalement à l’avantage de l’Albicéleste (3-3, 4 T.A.B à 2). Porté en triomphe par tout un peuple, Lionel Messi, élu meilleur joueur de la compétition planétaire, a, depuis, fait son retour à l’entraînement avec le PSG.

Une prise de risque inutile ?

Un retour qui pose question. En effet, certains s’interrogent sur le fait de célébrer Lionel Messi lors de son probable retour au Parc des Princes le 11 janvier prochain face à Angers (17e journée de Ligue 1). Pour l’heure, la tendance pencherait plutôt pour la réponse négative. C’est notamment le cas de Didier Roustan. Le journaliste, qui s’exprime sur le plateau de L’Équipe du Soir, estime que le PSG se mettrait en difficulté plus qu’autre chose en organisant des festivités en l’honneur du gaucher argentin : « Le problème c’est que Lionel Messi a battu la France et Kylian Mbappé par la même occasion. Cela peut créer des gros soucis. Il pourrait même se faire siffler et cela passerait en boucle dans le monde entier. Selon moi, ce serait un risque. Si la finale avait été Argentine–Angleterre la question ne se poserait même pas.«