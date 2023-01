Ce jour, le PSG a annoncé la signature en professionnel de l’un de ses plus grands espoirs en la personne d’Ayman Kari.

On le sait, le PSG possède un centre de formation des plus fructueux. Cette année encore, plusieurs jeunes pointent le bout de leur nez. Certains sortent du lot à l’image du groupe élite qui a été constitué. Là, on retrouve des joueurs comme El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni ou encore Ayman Kari.

Le PSG sécurise l’avenir de l’un de ses titis

Ce dernier, perçu comme l’une des plus grandes promesses franciliennes au poste de milieu de terrain, performe avec les U19, lui qui revient tout juste d’une grave blessure. Et ce jeudi, le PSG a officiellement fait signer son premier contrat professionnel au titi de 18 ans. Celui-ci est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2025 : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ayman Kari. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. (…) Le Club souhaite à Ayman beaucoup de réussite sous le maillot du Paris Saint-Germain », peut-on notamment lire sur le communiqué officiel rouge et bleu.