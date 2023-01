Le PSG est l’un des meilleurs joueurs du monde si ce n’est le meilleur joueur du monde. A 24 ans, il est le présent et le futur du football mondial. Sa valeur marchande est parmi les meilleures du monde.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé impressionne. Il bat les records de précocité les uns après les autres et il a très rapidement été considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Depuis plusieurs mois, il peut être considéré comme le meilleur joueur du monde, auteur d’une très grosse Coupe du monde et toujours le meilleur joueur du PSG. Comme chaque semaine, l’Observatoire du Football CIES, dévoile une étude sur le monde du football. Cette semaine, il s’agit des valeurs marchandes des joueurs. Et selon le CIES, il n’est pas le joueur avec la meilleure valeur marchande.

Kylian Mbappé estimé à presque 191 millions d’euros

En effet, le numéro 7 du PSG n’est que troisième avec une valeur marchande de 190,7 millions d’euros selon le CIES. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt l’estime lui à 180 millions d’euros avec la meilleure valeur marchande au monde selon ses calculs. Il est devancé par Jude Bellingham, du Borussia Dortmund (208,2 millions d’euros) et Phil Foden (Manchester City, 200,5 millions d’euros). Le top 5 est complété par Vinicius Jr (Real Madrid, 190,5 millions d’euros) et Erling Haaland (Manchester City, 174,9 millions d’euros). D’autres joueurs du PSG sont dans le top 100. Gianluigi Donnarumma (43e, 75,7M€), Achraf Hakimi (48e, 71 M€), Nuno Mendes (67e, 63,7 M€), Vitinha (84e, 55 millions d’euros) et Neymar (89e, 52,6M€).