Le PSG a réussi à vider son loft après l’officialisation du prêt sans option d’achat de Mauro Icardi à Galatasaray hier soir. Lors du mercato estival, les Rouge & Bleu ont vu 20 joueurs quitter le club, la moitié sous la forme d’un prêt. Un constat que certains déplorent. Pour Didier Roustan, certains n’auraient de toute façon pas pu quitter le PSG sous la forme d’un transfert sec en raison de leur temps de jeu famélique depuis de très long mois.

« Ça met Galtier dans les meilleures conditions, c’est le plus important »

« Il est intransférable. Là, il va jouer. Va savoir si tu as une bonne nouvelle, qu’il claque des buts, qu’il repart. Tu économises, c’est toujours bon à prendre. Et surtout, tu fais ce que souhaitait Christophe Galtier, ce que je comprends totalement. Au lieu d’avoir 35 joueurs à l’entraînement avec forcément dans les vestiaires, ceux qui ne jouent pas et savent qu’ils ne joueront pas et qui sont un peu ailleurs et qui peuvent entraîner inconsciemment d’autres joueurs dans leur mal-être. Là, il se retrouve avec 23 ou 24 joueurs hyper concernés, souligne le journaliste pour l’Equipe du Soir. Donc tout le monde est content. Tu n’as pas le choix de faire autrement. Je trouve que c’est fait avec les moyens du bord. Quand tu vois toute la liste des joueurs qui sont partis, c’est extrêmement compliqué par rapport aux salaires qu’ils ont. Et comme on a plus de vue sur le plan footballistique sur eux, puisqu’ils n’ont plus jouer depuis des années-lumière, il n’y a pas de clubs qui vont mètrent 35 millions d’euros sur Draxler voire même 20 ou 5 millions d’euros. Ça met Galtier dans les meilleures conditions, c’est le plus important.«