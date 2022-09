Kylian Mbappé-Lionel Messi, un duo de choc pour le PSG

Depuis le début de la saison, la MNM est très performante. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont impliqués sur plus de 80% des buts des Rouge & Bleu. En Ligue 1, le Français et le Brésilien sont les meilleurs buteurs avec sept réalisations, alors que les deux anciens Barcelonais se partagent la tête du classement des meilleurs passeurs avec six offrandes. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont une relation particulière sur le terrain.

Déjà quatre passes décisives de Messi pour Mbappé

Comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet, Lionel Messi a offert quatre offrandes, sur ses six de la saison, à l’international français. Sur ses 20 passes décisives en Ligue 1, 11 ont été adressées au numéro 7 du PSG. En 28 rencontres ensemble en Ligue 1 (2243 minutes), les deux joueurs ont échangés 15 passes décisives (11 de Messi pour Mbappé, 4 de Mbappé pour Messi). Il s’agit du sixième duo le plus prolifique en championnat depuis 2007-2008. Le leader de ce classement, le duo Kylian Mbappé-Neymar avec 31 passes décisives (17-14). Le podium est trusté par le PSG avec une deuxième place de la doublette Di Maria-Cavani (21 passes décisives, 17-4). Le duo Di Maria-Mbappé se plaçant sur la dernière place du podium (19 passes décisives, 17-2).

Classement des meilleurs duos au nombre de passes décisives échangées (depuis 2007/08)

1. Neymar et Kylian Mbappé (PSG) : 31 passes décisives (14-17)

2. Angel Di Maria et Edinson Cavani (PSG) : 21 passes décisives (17-4)

3. Angel Di Maria et Kylian Mbappé (PSG) : 19 passes décisives (17-2)

4. Morgan Amalfitano et Kevin Gameiro (FC Lorient) : 17 passes décisives (14-3)

5. Andy Delort et Gaëtan Laborde (MHSC) : 16 passes décisives (8-8)

6. Mbappé et Messi (PSG) : 15 passes décisives (4-11)

7. Memphis Depay et Houssem Aouar (OL) : 14 passes décisives (6-8)

8. -. Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani (PSG) : 13 passes décisives (10-3)

9. Yoann Gourcuff et Marouane Chamakh (Bordeaux) : 12 passes décisives (10-2)

-. Dimtiri Payet et Florian Thauvin (OM) : 12 passes décisives (8-4)

-. Eden Hazard et Gervinho (LOSC) : 12 passes décisives (8-4)