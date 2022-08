Débarqué au PSG en grandes pompes à l’été 2021, c’est peu dire que Lionel Messi a déçu pour sa première saison sous la tunique rouge et bleu. Mais depuis le lancement de cet exercice 2022-2023, la Pulga affiche un visage très encourageant. C’est simple, en deux matches officiels, l’Argentin a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. De quoi le voir retrouver son réel niveau ?

« On a été très dur avec lui »

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a été invité à s’exprimer sur le cas de l’ancien blaugrana. Selon lui, les critiques qu’il a pu recevoir depuis son arrivée en terre parisienne sont quelque peu exagérées. Et s’il ne s’attend nullement à retrouver le Leo Messi des années 2010, le journaliste estime cependant que le numéro 30 francilien réalisera une toute autre saison : « C’est vrai qu’on s’attendait forcément à beaucoup plus. On l’a senti hésitant. Par moment, on a eu du mal à reconnaître le Lionel Messi que tout le monde connaît. Même à la fin du côté de Barcelone, il continuait à porter une équipe sur ses épaules. Une équipe qui était, sans lui, au bord du précipice. De l’autre côté, on a aussi été très dur avec lui la saison dernière au vu de son nouvel environnement. Même d’un point de vue football, c’était aux antipodes de tout ce qu’il connaissait depuis l’âge de 13 ans. Mais je trouve qu’il a aussi eu cette noblesse de se mettre au service du collectif. Je trouve ça beau. On ne retrouvera jamais le vrai Messi, mais je pense qu’il sera bien meilleur cette saison pour tout un tas de raisons. »