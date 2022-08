D’ici au 1er septembre prochain, date butoir de la fermeture du mercato estival, le PSG a comme objectif principal de vendre un maximum d’éléments. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment un certain Leandro Paredes. Si le milieu argentin n’a pas été mis à l’écart du groupe comme certains de ses partenaires, il n’en resterait pas moins sur le départ dans l’esprit de ses dirigeants.

Un premier pas de franchi

Une équipe en particulier serait grandement intéressée par le profil de Leandro Paredes, la Juventus. Cela fait ainsi plusieurs semaines que le club piémontais se trouve en négociations avec le PSG pour tenter de s’accorder sur un hypothétique transfert. Le joueur, quant à lui, se montrerait plutôt ouvert à un départ direction la Juve. Et ce jour, Fabrizio Romano va même plus loin en nous expliquant que l’ancien romain se serait mis d’accord avec l’écurie transalpine contractuellement parlant. Il serait donc désormais dans l’attente d’un accord entre les deux parties. Selon les derniers échos, le club de la capitale réclamerait environ 20 millions d’euros pour céder son élément. Fabrizio Romano indique, en outre, que la vieille dame souhaiterait également conclure les ventes d’Adrien Rabiot et d’Arthur afin de faire de la place à l’Argentin.