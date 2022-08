Ce n’est pas encore officiel, mais cela ne devrait plus tarder : Arnaud Kalimuendo va être transféré définitivement au Stade Rennais pour une somme avoisinant les 25 millions d’euros, plus un pourcentage à la revente. Ce jour, c’est Christophe Galtier, présent devant les média à deux jours de la réception du Montpellier HSC, qui l’a confirmé. Dans la foulée, Bruno Genesio, coach breton, a été un peu plus loin en expliquant ce que le titi parisien va concrètement apporter à son collectif cette saison.

Bruno Genesio très content de la venue de Kalimuendo

En conférence de presse, Bruno Genesio s’est ainsi félicité de l’arrivée prochaine d’Arnaud Kalimuendo au sein de son effectif. Pour lui, c’est assez simple, le natif de Suresnes représente la recrue idoine afin de renforcer sa ligne offensive : « C’est un profil un peu différent, un joueur qui aime prendre la profondeur, qui va vite et qui est buteur aussi. C’est une arme supplémentaire dans notre équipe pour marquer davantage de buts. Je pense qu’on avait besoin d’un joueur de ce profil. Quand on veut encore faire mieux que ce qu’on a fait l’année dernière, il faut encore se renforcer. Il faut aussi amener de la concurrence. C’est important et c’est peut-être ce qu’il nous a manqué lors du premier match. »