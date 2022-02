À douze jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février), le PSG peut encore récupérer des forces vives. Si Achraf Hakimi, Marquinhos et Ángel Di María ont fait leurs retours à l’entraînement ce jeudi après avoir disputé quelques matches avec leur sélection, d’autres joueurs pourraient manquer les prochains rendez-vous des Rouge & Bleu. Blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier, Neymar Jr poursuit son programme de reprise et espère retrouver un minimum de condition physique avant le choc européen face aux Merengue. Le cas de Sergio Ramos semble plus inquiétant après une blessure au mollet subie la semaine dernière. Présent sur le plateau de L‘Equipe du Soir, Olivier Rouyer estime que le Brésilien et l’Espagnol n’envoient actuellement pas des signaux positifs avant le match face au Real Madrid.

« Pochettino n’a qu’un joueur à amener en forme, c’est Mbappé. Parce que s’il n’a pas Mbappé tout au long de la saison, il n’existe rien au Paris Saint-Germain (…) Faut-il prendre la décision de ne pas faire jouer Ramos et Neymar ? Comme tout entraîneur, à partir du moment où vous avez deux joueurs qui ne sont pas capables de s’entraîner correctement et d’être tout simplement présents sur un terrain de foot. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, tu peux t’appeler Neymar ou Ramos, c’est pareil… il y a un moment il faut un minimum du minimum et j’estime qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de minimum. Je ne vois pas comment on peut tout d’un coup décider qu’ils peuvent jouer, je ne comprends pas. »