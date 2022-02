Neymar poursuit l’entraînement en solo, Ramos encore absent

Le PSG se rapproche à grand pas de son choc face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Plus que 12 jours avant que Parisiens et Madrilènes battent le fer au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle est espéré Neymar. Dans les rangs du joueur comme du club, on estime que sa présence dans le groupe est plausible. Les derniers examens passés par le Brésilien se sont révélés positifs et il a même pris part à l’échauffement et à une petite partie du travail avec les joueurs qui sont venus sur les pelouses du Camp des Loges selon l’Equipe.

Ce jeudi après-midi, RMC Sport nous fait savoir que le numéro 10 du PSG a poursuivi son entraînement en solo sur les terrains avec son préparateur physique. Victime d’une lésion musculaire du mollet droit la semaine dernière à l’entraînement, Sergio Ramos est quasiment forfait pour la réception de son ancien club. Ce jeudi, il était de nouveau absent de l’entraînement.