Après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le football mondial devrait être dominé par deux jeunes joueurs. Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG (23 ans), et Erling Haaland (21 ans). Les deux sont courtisés par les plus grands clubs d’Europe. Invité à choisir entre son ancien coéquipier et le Norvégien pour une utopique arrivée au FC Barcelone, Daniel Alves a penché pour l’international français.

« Honnêtement, je ne dépenserais pas beaucoup d’argent pour Haaland. Sur Mbappé oui, mais pas sur Haaland. Je joue juste au directeur sportif, hein, mais je prendrais Mbappé en premier, lance l’ancien du PSG dans une interview accordée à Sport. Je pense qu’il est plus complet dans tous les domaines. Si vous devez faire un énorme investissement, vous devez le faire sur le meilleur joueur. Si ça ne tenait qu’à moi, je choisirais Mbappé.«