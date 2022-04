Possédant un effectif pléthorique, le PSG a dû prêter pas mal de joueurs dans différents championnats européens pour l’exercice 2021-2022. À ce jour, les Rouge & Bleu ont cédé (en prêt sec ou option d’achat) dix joueurs, dont six « Titis ». Voici ci-dessous le bilan de ces joueurs.

Pablo Sarabia (prêté jusqu’en juin 2022 sans option d’achat au Sporting Portugal)

Faisant partie de la rotation du PSG depuis son arrivée dans la capitale française, Pablo Sarabia (sous contrat jusqu’en 2024) a décidé de rejoindre le Sporting CP, en fin de mercato estival, afin d’obtenir un temps de jeu plus conséquent. Et l’international espagnol s’est parfaitement adapté dans le club portugais. Toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans a participé à 38 matches avec les Leones (2.667 minutes) pour un très bon bilan de 15 buts et 9 passes décisives. Positionné sur l’aile droite (21 fois) de l’attaque du Sporting CP, l’Espagnol a également évolué sur le côté gauche (13 fois) en gardant son efficacité devant les cages. Il s’est notamment distingué en phase de groupes de Ligue des champions avec 2 buts et 1 passe décisive. Mais il s’est surtout montré décisif en finale de l’Allianz Cup face au Benfica Lisbonne (2-1) en étant élu homme du match grâce à sa belle performance (1 but et 1 passe décisive). Il s’est de nouveau distingué ce week-end lors de la victoire face à Paços Ferreira (2-0) avec une nouvelle réalisation, sa 9e en championnat. De plus, Pablo Sarabia continue de briller avec l’Espagne. Performant lors de l’Euro 2021, le natif de Madrid a marqué à 4 reprises lors des 7 derniers matches avec la Roja, dont un doublé face l’Islande (5-0) la semaine passée.

Reste à savoir quel sera son avenir pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Pablo Sarabia pourrait servir de monnaie d’échange pour faciliter le transfert définitif de Nuno Mendes. Mais avec les probables départs d’Angel Di Maria et Kylian Mbappé, l’international espagnol pourrait aussi retrouver une place plus importante dans la rotation parisienne. De son côté, le joueur souhaite obtenir du temps de jeu avant la Coupe du monde au Qatar, comme il l’avait expliqué récemment. « Je joue et je me sens bien. Je découvre une très belle ville qui m’enchante. Je savais qu’il y avait un bon groupe ici, car ce qu’ils ont réalisé l’an dernier n’est pas facile du tout (champion du Portugal). Et ce que fait l’entraîneur n’est pas facile non plus. Mon objectif était de retrouver des sensations que je n’avais pas à Paris, et j’y suis parvenu (…) Mon objectif est d’aller à la Coupe du monde. »

Bilan 2021-2022 de Pablo Sarabia* Liga Portugal : 23 matches disputés (1.671 minutes) – 9 buts et 7 passes décisives Ligue 1 : 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but Ligue des champions : 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Allianz Cup : 4 matches disputés (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Taça de Portugal : 3 matches disputés (204 minutes) – 2 buts



Alphonse Areola (prêté jusqu’en juin 2022 avec option d’achat à West Ham)

Prêté pour la troisième année consécutive (Real Madrid, Fulham, West Ham), Alphonse Areola a dû mal à trouver une place de titulaire. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, le joueur formé au club effectue son sixième prêt depuis le début de sa carrière. Et cette saison encore, le portier de 29 ans occupe un rôle de doublure en championnat, derrière Lukasz Fabianski (36 ans). L’international français a pris part à 14 matches (1.320 minutes) dans les buts des Hammers, toutes compétitions confondues. Il a réalisé 7 clean-sheets et encaissé 11 buts. Titulaire en Ligue Europa, le champion du Monde 2018 participe au beau parcours du club londonien (qui affrontera l’OL en quarts de finale). Il s’est également distingué en EFL Cup en sortant des grandes prestations face à Manchester United (1-0) et Manchester City (0-0, 5 t.a.b 3), avant de s’incliner devant Tottenham.

Alors qu’il possède encore une année de contrat avec le PSG (juin 2023), Alphonse Areola pourrait bien poursuivre l’aventure à Londres. En effet, d’après les dernières rumeurs de The Athletic, West Ham serait prêt à prolonger le prêt du joueur d’une année supplémentaire, soit jusqu’à la fin de son contrat avec les Rouge & Bleu, afin de ne pas lever l’option d’achat estimée à 13M€. Quoi qu’il en soit, son avenir au PSG est totalement bouché avec les présences de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas et d’autres gardiens (Marcin Bulka, Sergio Rico…).

Bilan 2021-2022 d’Alphonse Areola* Premier League : 1 match disputé (90 minutes) – 1 but encaissé Ligue Europa : 7 matches disputés (660 minutes) – 4 buts encaissés et 4 clean-sheets FA Cup : 3 matches disputés (300 minutes) – 4 buts encaissés et 1 clean-sheet EFL Cup : 3 matches disputés (270 minutes) – 2 buts encaissés et 2 clean-sheets



Rafinha (prêté jusqu’en juin 2022 sans option d’achat à la Real Sociedad)

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino lors de la première partie de la saison (5 matches disputés avec le PSG pour 220 minutes), Rafinha voulait se relancer et trouver un point de chute lors du dernier mercato. Ainsi, le Brésilien a retrouvé le championnat espagnol avec un prêt de six mois sans option d’achat à la Real Sociedad. Et l’ancien du FC Barcelone retrouve du temps de jeu. En 12 matches disputés toutes compétitions confondues avec le club basque, Rafinha a connu 7 titularisations. Même s’il n’a pas encore disputé un match dans son intégralité, le joueur de 29 ans retrouve du rythme et a notamment marqué un but en Liga face à Grenade (2-0) le 13 février dernier. Sous les ordres d’Imanol Alguacil, le Brésilien évolue essentiellement dans un rôle de milieu central, même s’il peut dépanner dans une position plus offensive.

Reste à savoir quel sera son avenir à partir de l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Rafinha n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Mais ce dernier a de forte chance de quitter le club de la capitale en fin de saison. Ainsi, le Brésilien pourrait tenter de se relancer avec les Rouge & Bleu. De son côté, le président de la Real Sociedad, Jokin Apperibay, avait indiqué fin décembre qu’il souhaitait conserver Rafinha au-delà de son prêt.

Bilan 2021-2022 de Rafinha* Liga : 9 matches disputés (479 minutes) – 1 but Ligue 1 : 5 matches disputés (220 minutes) Ligue Europa : 2 matches disputés (162 minutes) Coupe du Roi : 2 matches disputés (44 minutes)



Arnaud Kalimuendo (prêté jusqu’en juin 2022 sans option d’achat au RC Lens)

Auteur d’une saison prometteuse l’année passée au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est en train de confirmer cette saison lors de son deuxième prêt chez les Sang et Or. Joueur important du collectif de Franck Haise, le Titi a marqué les esprits cette saison en inscrivant 7 buts en Ligue 1. Placé à la pointe de l’attaque du club artésien, l’attaquant de 20 ans participe à la belle saison lensoise (10e de Ligue 1). Sur ses 27 matches disputés avec le RCL, le natif de Suresnes a débuté à 22 reprises en tant que titulaire. Mais à l’instar de son club, l’attaquant de 20 ans connaît un coup de moins bien et reste sur une série de 6 matches sans but en L1. En sélection, le Lensois continue de performer avec les Espoirs français avec un but face à l’Irlande du Nord (5-0) en match amical.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Arnaud Kalimuendo peut-il s’imposer dans la durée avec le club de la capitale ? Barré en attaque en début de saison, l’avant-centre français pourrait profiter des possibles départs d’Angel Di Maria et Kylian Mbappé pour trouver une place plus importante dans la rotation. De plus, les difficultés rencontrées par Mauro Icardi pourraient inciter le club de la capitale à avoir une solution de rechange à moindre frais.

Bilan 2021-2022 d’Arnaud Kalimuendo* Ligue 1 : 26 matches disputés (1.593 minutes) – 7 buts Coupe de France : 3 matches disputés (148 minutes) – 1 but Trophée des Champions : 1 match disputé (81 minutes)



Timothée Pembélé (prêté jusqu’en juin 2022 avec option d’achat aux Girondins de Bordeaux)

Après quelques apparitions avec le maillot du PSG la saison passée, Timothée Pembélé a décidé de vivre sa première saison pleine aux Girondins de Bordeaux. Et le latéral droit a accumulé du temps de jeu dans une équipe en crise. Après des débuts prometteurs avec notamment un but face à l’Olympique de Marseille, le Titi parisien connaît une période de moins bien à l’image de l’ensemble du club. En 27 matches de Ligue 1, le joueur de 19 ans a débuté à 16 reprises dans le onze de départ. Évoluant principalement au poste de latéral droit, Timothée Pembélé a également dépanné à de rares occasions dans un rôle de piston droit.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Timothée Pembélé est barré par la présence d’Achraf Hakimi (23 ans) au poste de latéral droit. Reste à savoir quelle sera l’ambition du joueur pour la suite de sa carrière. En effet, le Titi peut devenir une doublure prometteuse dans le couloir droit en raison des prestations décevantes de Colin Dagba et Thilo Kehrer. De leur côté, les Girondins de Bordeaux dispose d’une option d’achat d’environ 8M€ mais leur situation sportive désastreuse peut être un obstacle pour tenter de conserver le joueur.

Bilan 2021-2022 de Timothée Pembélé* Ligue 1 : 25 matches disputés (1.386 minutes) – 1 but et 1 passe décisive Coupe de France : 2 matches disputés (152 minutes) – 2 buts



Marcin Bulka (prêté jusqu’en juin 2022 avec option d’achat à l’OGC Nice)

Barré par la grande concurrence au poste de gardien de but au PSG, Marcin Bulka a décidé de retrouver au minimum une place de doublure cette saison. Ainsi, le gardien polonais a été prêté avec option d’achat à l’OGC Nice. Deuxième gardien du club derrière l’indispensable Walter Benitez, l’ancien portier de Chelsea a réussi à se montrer décisif en Coupe de France et notamment face au PSG (0-0, 5 t.a.b 6). Il a disputé l’intégralité des matches de coupe avec les Aiglons et a permis à sa formation d’atteindre la finale au Stade de France face au FC Nantes, le 7 mai prochain. En 5 matches disputés cette saison avec l’OGCC Nice, le gardien de 22 ans a gardé sa cage inviolée à 3 reprises.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, Marcin Bulka est bloqué par la concurrence et pourrait être transféré définitivement lors de la prochaine fenêtre des transferts. Selon les dernières informations de Nice-Matin, l’OGCN pourrait lever l’option d’achat qui se situerait aux alentours de 2M€.

Bilan 2021-2022 de Marcin Bulka* Ligue 1 : 1 match disputé (90 minutes) – 1 but encaissé Coupe de France : 4 matches disputés (360 minutes) – 1 but encaissé, 3 clean-sheets



Sergio Rico (prêté jusqu’en juin 2022 sans option d’achat à Majorque)

Tout comme ses coéquipiers Alphonse Areola et Marcin Bulka, Sergio Rico est barré par la concurrence au poste de gardien de but au PSG. Troisième gardien des Rouge & Bleu lors de la première partie de saison, l’Espagnol de 28 ans a décidé de trouver une place de titulaire en Liga et plus précisément à Majorque. Et depuis son début d’aventure en Espagne, l’ancien du Séville FC a disputé l’intégralité des matches, soit 10 rencontres. Mais le club de Majorque pointe toujours à une 18e place avec des difficultés défensives criantes. En 8 matches de championnat, Sergio Rico a encaissé 17 buts et réalisé aucun clean-sheet, malgré un penalty stoppé lors du dernier match face à Getafe (défaite 0-1). Le club espagnol reste notamment sur une mauvaise série de 8 défaites d’affilée en Liga.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Sergio Rico est dans la même situation que les deux autres portiers avec une rude concurrence à ce poste. Reste à savoir si un potentiel départ de Keylor Navas pourrait lui permettre de retrouver une place de doublure chez les Rouge & Bleu, surtout qu’aucune option d’achat n’est intégrée dans son prêt à Majorque. Autre solution pour le gardien espagnol, un départ dans un autre club dès l’été prochain. La Lazio de Rome serait notamment intéressée.

Bilan 2021-2022 de Sergio Rico* Liga : 9 matches disputés (810 minutes) : 17 buts encaissés Ligue 1 : 1 match disputé (20 minutes) : 1 but encaissé Coupe du Roi : 1 match disputé (90 minutes) : 1 but encaissé



Kenny Nagera (prêté jusqu’en juin 2022 sans option d’achat à Avranches)

Performant avec les équipes jeunes du PSG, Kenny Nagera a décidé de débuter sa première vraie expérience en professionnel à l’échelon inférieur. Ainsi, les Rouge & Bleu l’avaient prêté dans un premier temps en Ligue 2 du côté du SC Bastia. Mais les six premiers mois en Corse ont été compliqués pour l’attaquant de 20 ans. En effet, le Titi a seulement disputé 6 matches avec Bastia (pour 1 titularisation). Afin de relancer le joueur, le PSG a réalisé un nouveau prêt à l’US Avranches. Et en 10 rencontres disputés avec l’équipe de National, Kenny Nagera en a débuté 5 dans la peau d’un titulaire (491 minutes). Cependant, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec l’équipe normande, mais a réalisé une passe décisive la semaine passée lors de la défaite 1-4 face à Annecy.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, l’avenir de Kenny Nagera semble bouché dans le futur proche en raison des nombreux attaquants présents dans l’effectif parisien. Une nouvelle aventure hors de Paris pourrait être à l’étude. Reste à savoir si le club de la capitale envisage plutôt un prêt sec ou avec option d’achat.

Bilan 2021-2022 de Kenny Nagera Ligue 2 : 6 matches disputés (172 minutes) National : 10 matches disputés (491 minutes) – 1 passe décisive



Thierno Baldé (prêté jusqu’en juin 2022 sans option d’achat au Havre)

Autre jeune prêté lors de cet exercice 2021-2022, Thierno Baldé. L’arrière droit a décidé de vivre sa première expérience professionnelle au Havre, en Ligue 2. Si le HAC réalise une saison honorable avec une 6e place au classement, le joueur du PSG est devenu un élément essentiel du onze de Paul Le Guen. En effet, le joueur de 19 ans est un titulaire indiscutable. En 27 matches de L2 disputés, Thierno Baldé en a débuté 24 et a joué 18 matches dans son intégralité. Évoluant essentiellement dans le couloir droit de la défense, le natif de Villeneuve Saint-Georges a également dépanné au poste de milieu droit.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, l’avenir de Thierno Baldé est en pointillé chez les Rouge & Bleu. À un an de la fin de son contrat, le Titi fait face à la concurrence d’Achraf Hakimi, Colin Dagba et Timothée Pembélé (si Bordeaux ne lève pas l’option d’achat), voire Thilo Kehrer. Face à cela, les différentes parties devront faire un choix, soit un transfert définitif ou une prolongation de contrat avec un nouveau prêt.

Bilan 2021-2022 de Thierno Baldé* Ligue 2 : 25 matches disputés (2.104 minutes)



Teddy Alloh (prêté jusqu’en juin 2022 sans option d’achat au KAS Eupen)

Régulièrement appelé en équipe première lors de la première partie de saison pour participer aux entraînements avec les professionnels, Teddy Alloh avait d’autres ambitions pour les six derniers mois de l’exercice en cours. Ainsi, l’arrière gauche a décidé de rejoindra la Belgique et le KAS Eupen. Et le joueur de 20 ans enchaîne les rencontres en Jupiler Pro League. Depuis son arrivée le 20 janvier dernier, le Titi a participé à toutes les rencontres du club belge (11 matches dont 7 titularisations). Il a notamment délivré une passe décisive en coupe.

Mais à l’instar de Thierno Baldé, Teddy Alloh arrive en juin de contrat en juin 2023. Et l’arrière gauche doit également faire face à de la concurrence dans son couloir. En effet, le transfert définitif de Nuno Mendes semble en bonne voie tandis tandis que Juan Bernat dispose encore d’un contrat jusqu’en juin 2025.

Bilan 2021-2022 de Teddy Alloh* Jupiler Pro League : 11 matches disputés (608 minutes) Coupe de Belgique : 2 matches disputés (121 minutes) – 1 passe décisive



*Source : Transfermarkt