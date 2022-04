Rothen : « Mbappé sait tout faire »

À quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé reste toujours flou concernant son avenir. En effet, le futur de l’international français semble se dessiner entre Madrid et Paris. Mais en attendant, le numéro 7 parisien répond toujours présent sur le terrain comme en atteste sa dernière performance de haut vol face au FC Lorient (2 buts et 3 passes décisives). Grâce à ses prestations depuis plusieurs mois, le champion du Monde 2018 est considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement et prétendant plus que crédible au prochain Ballon d’Or. Dans un entretien à Le Parisien, l’ancien joueur du PSG et actuel consultant de RMC Sport, Jérôme Rothen, est revenu sur la progression de Kylian Mbappé.

« Ce qui différencie les grands joueurs des bons joueurs, c’est cette capacité à garder leur calme, et donc d’avoir la lucidité nécessaire de faire le geste juste, alors qu’il faut aller vite parce que le jeu l’exige. Là-dessus, Kylian a connu une progression fulgurante. Comme Karim Benzema, il sait tout faire et on voit qu’il prend du plaisir à réaliser un décalage, ou à donner une bonne passe à son partenaire. Il est heureux et il a développé tout un panel de facultés qui font qu’il est le meilleur joueur du monde actuellement (…) Il y a et il y aura des matchs où Kylian sera plus passeur que buteur, mais globalement il sera toujours plus buteur que passeur. Comme pour Benzema, c’est la statistique liée aux buts marqués qui fait la différence. »