Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Après le superbe succès du PSG face à Manchester City ce mardi (2-0), la seconde journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se poursuivait en début de soirée. Ainsi, au sein du groupe F, l’Atalanta s’est imposée face aux Young Boys de Bern (1-0). Dans le groupe H, c’est le Zénith qui s’est facilement défait de Malmö avec un score cinglant de 4-0 à la clé.

Désormais, place aux matches de 21h00 avec pas moins de six affiches qui nous attendent, et certaines extrêmement alléchantes. On aura ainsi le droit à, dans le groupe E, Bayern Munich / Dynamo Kiev et Benfica / Barcelone. Ensuite, dans le groupe F, Manchester United / Villareal. Puis, dans le groupe G, Salzbourg / Lille et Wolfsburg / Séville. Enfin, au sein du groupe H, certainement la plus grosse affiche de cette soirée européenne avec l’opposition entre la Juventus et Chelsea.

Des rencontres à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS.