Karim Adeyemi privilégierait la Bundesliga (Spox/Sport 1)

Depuis quelques jours, le nom de Karim Adeyemi est associé au PSG. Le jeune attaquant allemand (19 ans) du RB Salzbourg – avec qui il est lié jusqu’en 2024 – attire les convoitises d’Europe entière. Liverpool, l’Inter Milan et donc les Rouge & Bleu mais aussi le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayern Munich s’intéressent à lui. Ce matin, Sky Allemagne expliquait que le PSG et Dortmund étaient en pôle dans ce dossier.

Mais ce mardi après-midi, Spox et Sport 1 indiquent que Karim Adeyemi privilégierait la Bundesliga. Rejoindre un autre pays européen serait une solution à moyen ou long terme. Les deux médias affirment aussi que le Bayern Munich a moins de chances dans ce dossier, même s’il n’est pas écarté. Le clan du joueur suit de près la situation en Bavière et notamment celle de « Musiala, avec laquelle Adeyemi a un bon lien. » Il veut du temps de jeu pour ne pas stagner dans sa progression concluent les deux médias.