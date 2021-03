Rüdiger confirme avoir été proche de rejoindre le PSG

L’été dernier, le PSG mais surtout Thomas Tuchel souhaitait recruter un défenseur central. Le technicien allemand avait une priorité, Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand n’a pas rejoint le PSG mais il a retrouvé six mois après Thomas Tuchel à Chelsea. En conférence de presse à la veille du huitième de finale retour entre les Blues et Atlético de Madrid, Rudiger a avoué avoir été proche de rejoindre les Rouge & Bleu.

“Il y avait deux équipes qui… En fait, il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais, pour être honnête: c’était le PSG. Il y avait aussi eu des discussions avec Mourinho, mais au final rien ne s’est passé, avoue Rudiger devant la presse dans des propos relayés par RMC Sport. Ça ne s’est pas fait avec Tuchel. J’étais un peu déçu car je connaissais ma situation à Chelsea, je savais que je n’allais pas jouer beaucoup. Puis j’ai eu une discussion avec l’ancien entraîneur, Frank Lampard, et j’ai réintégré l’équipe, du moins sur le banc. J’ai travaillé, et j’ai pu jouer quelques matchs, notamment les derniers de son ère. Aujourd’hui les choses vont mieux pour moi, j’en suis heureux, car je me suis toujours senti à l’aise au sein du club. Ils m’ont bien traité, aucun dirigeant ne m’a jamais dit que je devais partir, et Frank Lampard non plus. Au final, le prêt que je désirais ne s’est pas fait, mais personne ne m’a poussé vers la sortie.“