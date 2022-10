Fabian Ruiz a enchaîné une deuxième titularisation ce soir lors de la victoire du PSG contre l’OGC Nice (2-1) dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Aligné au côté de Vitinha, le milieu de terrain espagnol a réalisé un match moyen (noté 5 par la rédaction de CS). Même si son équipe a souffert, il estime que tous ses coéquipiers ont réalisé un grand match.

« Un adversaire coriace »

« Nous savions que c’était un match difficile, contre un adversaire coriace. Ils ont de très bons joueurs et jouent bien au football. Mais nous avons tous fait un grand match. Nous avons souffert jusqu’au bout, mais nous repartons avec les 3 points, c’est le plus important, assure l’ancien napolitain pour PSG TV. Je suis content de mon match. Dans l’ensemble, nous avons fait un bon match. Je suis arrivé à Paris avec un manque de préparation, en m’entraînant seul et sans toucher au ballon. Petit à petit, je retrouve du rythme, en enchaînant les matches pendant 60-70 minutes. En vérité, je me sens de mieux en mieux, je continue de travailler du mieux possible et je me sens bien. »